ماجد المهندس نجما في ” هلا فبراير ” بالكويت

أماني الغامدي(صدى):

أكد الفنان ماجد المهندس أنه سيطُل نجما في مهرجان هلا فبراير، والذي سيُعقد بدولة الكويت.

وقال ” المهندس ” ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” الكويت الحبيبة قطعة مني وعشقي لها أبدي، جمهوري الحبيب أكن كل احترام وتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا وكلي شوق للقياكم بفبراير الكويت 9/2/2018 الكويت السعودية مصير واحد ” .

وكان ماجد المهندس طرح، مؤخرًا فيديو لأغنيته الجديدة ” فهموه ” على موقع ” يوتيوب ” ، والتي تخطّت نسبة مشاهدته الـ 5.5 مليون مشاهدة، والأغنية هذه من كلمات تركي الشيخ، ألحان وليد الشامي، وتوزيع سوريس.

” فهموه ” ، هي أغنية من ألبوم ماجد الجديد ” الدنيا دوارة ” ، والّذي يتضمن 24 أغنية خليجية، تعاون خلالها مع العديد من الشعراء والملحنين.