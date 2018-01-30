محكمة مصرية تقضي بسحب أراض من شركة قطرية لارتكابها مخالفات

طلال الضوي(صدى):

قضت دائرة العقود بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الثلاثاء، بتأييد قرار الحكومة الخاص بسحب أراض من شركة الدوحة لاستصلاح الأراضي الصحراوية بعد ثبوت ارتكابها مخالفات احتيالية.

وأيدت المحكمة قراراً للحكومة برفض طلب الشركة، بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانً، و554 متر مربع مباني، ومنشآت بمدينة السويس، بمبلغ 200 جنيه للفدان الواحد.

وأوضحت المحكمة، أن الشركة لم تقم بحفر الآبار التي كان يتعين عليها حفرها بموجب العقد، ولكنها مدَّت مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية مخفية يصعب اكتشافها وبدون تصريح من الهيئة.