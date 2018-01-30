أرامكو تسعى إلى التوسع في الهند

عادل الحربي(صدى):

صرح الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، أن شركة النفط الوطنية تدرس الدخول إلى الهند في إطار توسعاتها في آسيا، مشيرًا إلى أن خططًا تتعلق بمصفاة نفط هندية في طريقها للاكتمال.

وأضاف ” الناصر ” قائلًا: ” تتطلع أرامكو السعودية إلى استثمارات إضافية في الصين، والهند أيضًا وجهة مهمة جدًا نوليها اهتمامًا كبيرًا، حيث نخوض حاليًا مباحثات مع بعض الشركات ” .

ويذكر أن الحكومة قالت إنها تخطط لبيع نحو 5% من أرامكو على أمل جمع نحو 100 مليار دولار أو أكثر، الأمر الذي سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.