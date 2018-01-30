” حقوق الإنسان ” تحذر من تفشي العنصرية وخطاب الكراهية في المملكة

نايف السالم(صدى):

رصدت جميعة حقوق الإنسان زيادة ملحوظة في أفعال الكراهية والإساءات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث استقبلت عددًا كبيرًا من شكاوى المتضررين من خطاب الكراهية والألفاظ النابية خلال الفترة الماضية.

وحذرت الجمعية من خطورة تفشي العنصرية وخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكده أن محاربة تفشي الكراهية لدى المجتمع يحتاج لتربية وتأهيل الأطفال على الأخلاق الحميدة.

كما حثت المدارس على حسن التعامل مع الطلاب وتوعيتهم بهذا الجانب، مشدده على أن وجود القانون أمر مهم ليردع كل من تسول له نفسه خدش قيم الإنسانية والمساواة بين أبناء المجتمع.

ومن جانبه أشار عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إلى أن مشروع تجريم الكراهية والنعرات الطائفية لا يزال في أروقة المجلس.