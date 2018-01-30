بالفيديو.. عاصي الحلاني يستعد للموسم الجديد من ” THE VOICE “

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي علي إنستجرام، ينوه من خلالها عن بدء الموسم الجديد من برنامجه ” THE VOICE ” ، حيث تُعرض أول حلقاته في 10 فبراير المقبل.

تفاعل مع الفيديو الكثير من المعجبين، ووضح ذلك من خلال التعليقات التي انهالت عليه، حيث أن البرنامج يُعد من أنجح برامج المواهب في الوطن العربي ، ويحظي بنسبة متابعة كبيرة عند عرضه.

وتم الإعلان عن لجنة تحكيم THE VOICE لهذا الموسم وهم النجوم، عاصي الحلاني، ومحمد حماقي، وصابر الرباعي، وأحلام، مع العلم أنه تم تغيير لجنة تحكيم البرنامج، حيث كانت لجنة التحكيم مكونة من النجوم، عاصي الحلاني, وكاظم الساهر، وصابر الرباعي، وشيرين.