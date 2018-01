بالفيديو.. عاصي الحلاني يستعد للموسم الجديد من ” THE VOICE “

يسعد اوقاتكم حبيت سلم عليكم وان شاء الله رح نبتدي عروض #ذا_فويس 10 فبراير على #mbc 1 #mbc مصر انتظرونا قريبآ بموسم رائع باذن الله #فريق_عاصي #مين_الملك ✋😍❤️ 🎤🎼🎷 @mbcthevoiceinsta #assielhallani #mbcthevoice

A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial) on Jan 29, 2018 at 4:03am PST