4 مشروبات منزلية تساعد في إنقاص الوزن

نورة الشهري(صدى):

يسعى الكثير منا لإنقاص وزنه بطريقة صحية، دون اللجوء للرجيم القاسي أو تناول الأودية التي قد يتسبب بعضها بضرر في الصحة، وفي هذا السياق يُقدم ” صدى ” بعض المشروبات الصحية المتوافرة بالمنزل والتي ستساعدك في خفض وزنك.

بداية يمكنك شرب كوب من المياه الباردة، فعند تناولك لها ستساعدك على حرق 100 سعرة حرارية في اليوم؛ كذلك يمكنك المواظبة على شرب الشاي الأخضر، فإذا تناولت من 3 الى 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا، فسوف تحرق من 35 الى 43 % من الدهون.

كذلك تناول عصير الخضروات قبل الأكل، يساعد على إنقاص الوزن، فهو يُعد بمثابة تناول 135 سعرة حرارية أقل، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة باللبن الزبادي، فهو يساعد على حرق الدهون، مع الحد من الكمية التي يكونها الجسم.