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مؤشر سوق الأسهم يواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي

مؤشر سوق الأسهم يواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي
عادل الحربي (صدى):

واصل مؤشر سوق الأسهم ، صعوده لرابع جلسة على التوالي، بعد إغلاق جلسة اليوم الثلاثاء مسجلًا أعلى مستوياته في أكثر من 27 شهرًا.

واختتم المؤشر الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.8% عند 7631 نقطة، محققة زيادة بـ63 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعًا لأغلبية الأسهم المتداولة، حيث جاء في المقدمة سهم ” مصرف الراجحي ” بأكثر من 2 % عند 73.80 ريال، مواصلًا ارتفاعه لرابع جلسة على التوالي.

كما تصدر سهم ” رعاية ” ارتفاعات اليوم بأكثر من 5 % عند 49.55 ريال، بالتزامن مع إعلان الشركة عن تحقيق أرباح فصلية عن الربع الرابع 2017 بقيمة 30.7 مليون ريال.

وأغلق سهم ” المواساة ” عند 170.00 ريالًا بزيادة 4%، مسجلًا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق في العام 2009، عقب توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية وزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 100 %.

 


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