” الأديان الأفريقية ” تمنح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار جائزة أفريقيا للسلام

نايف السالم(صدى):

أعلنت مبادرة الأديان المتحدة الأفريقية، اليوم الثلاثاء، عن منح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بفيينا، جائزة أفريقيا للسلام لعام 2018 م.

وأكدت المبادرة، أن الجائزة تأتي تقديراً منها لمساهمة المركز في إحياء منتدى الاتحاد الأفريقي للحوار بين أتباع الأديان بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، وكذلك جهوده المبذولة في إطلاق منصات حوارية وإدارة الإختلافات وتقريب المسافات وتفعيل أدوار الأفراد والمؤسسات الدينية جنباً إلى جنب مع صانعي السياسات.