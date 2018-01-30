تحذيرات من خطورة ” ماسنجر كيدز ” على الأطفال

أماني الغامدي(صدى):

حذر خبراء في مجال صحة الأطفال، من خطورة استخدام التطبيق الجديد لشبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، الذي يستهدف الأطفال دون الثالثة عشر عامًا تحت مسمى ” ماسنجر كيدز “.

وحث الخبراء شركة ” فيسبوك ” في رسالة إلى الرئيس التنفيذي للشركة ” مارك زوكربيرج ” ، على وقف هذا التطبيق، مؤكدين أن هذا التطبيق محاولة غير مسؤولة لتشجيع الأطفال على استخدام منصة ” فيسبوك ” .

وأوضحوا أن هؤلاء الأطفال الصغار ليسوا على استعداد لإنشاء حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد، حيث يوجد مجموعة من الدلائل المتزايدة على أن الاستخدام المفرط لهذه الوسائل والأجهزة الرقمية يضر بالأطفال والمراهقين.