يارا ضمن لجنة تحكيم ” نجوم بلا حدود ” للموسم الثاني

نورة الشهري(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية ” يارا ” إنضمامها إلى الموسم الثاني من برنامج ” نجوم بلا حدود ” الذي تعرضه قناة ” الآن ” الإماراتية، حيث تشارك يارا في لجنة التحكيم إلى جانب الإعلامي طوني خليفة ، والشيف غادة التلي، والإعلامي المصري وائل منصور.

كما تستعد يارا لطرح أغنيتها الجديدة بعنوان ” بلد الحبايب ” خلال الفترة القادمة، الأغنية من كلمات الشاعر حمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع ناصر الأسعد.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنية منفردة ” سنجل ” بعنوان ” حلو المشام ” وهي باللهجة الخليجية، ومن كلمات الجابر والحان غيث محمد وتوزيع زيد نديم.

كما صرحت يارا برغبتها في طرح أغنية أخرى باللهجة الخليجية، ستكون من ألحان محمود خيامي، وكلمات الشاعر حسين اليامي، وتوزيع خالد نبيل.