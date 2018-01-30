اليابان ترفع مستوى الإنذار من بركان بعد أسبوع من ثوران بركان آخر

طوكيو(صدى):

رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، مستوى الإنذار في منطقة زاو، التي تضم مجموعة براكين في شمال اليابان ويصل ارتفاع أعلى قمة بها إلى 1841 مترا، إلى اثنين من واحد وهو ما يعني ضرورة ابتعاد الناس عن فوهة البركان.

وذلك بعد أسبوع من ثوران كبير لبركان آخر أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة تقريبا وحصار عشرات المتزلجين من بينهم سائحون أجانب منتجع جبلي بوسط اليابان لعدة ساعات.

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان عن أن هناك احتمال بحدوث ثوران صغير النطاق، لافتةً إلى أنه جرى رصد عدد من الحركات الأرضية الصغيرة يوم الثلاثاء إلى جانب انتفاخ طفيف في الأرض في إحدى المناطق.