وصفة بسيطة لتكبير الشفاه

متابعات(صدى):

أصبح موضوع تكبير الشفاه ونفخها أمراً تبحث عنه جميع النساء، لأن الشفاه كلما كانت منتفخة كلما زادت من جاذبية المرأة. وكثير من السيدات تلجأن لعمليات تكبير الشفاه والنفخ، بالكولاجين ومادة السيلكون، لكن في بعض الأحيان تكون لها آثار سلبية، وقد تسبب الكثير من العواقب الوخيمة قد تؤدي إلى نتائج غير مرضية.

في ما يلي وصفات سحرية طبيعية، سهلة وغير مكلفة وبدون مواد كميائية.

زيت الفلفل

نأخد زيت الفلفل نضعه على الشفاه، يعطي ثأتير مذهل على الدورة الدموية للشفتين، فبمجرد وضعها تظهر نتيجة فعالة ثم تكبر الشفتين.

الفازلين والقرفة

إخلطي الفازلين مع القرفة، ثم اتركي المزيج يرتاح قليلاً لمدة خمس دقائق، بعد مرور الوقت ضعي الخلطة على شفتيك. كرري هذه العملية بانتظام وستلاحظين النتيجة في بضعة أيام.

زيت النعناع

قومي بخلط زيت النعناع مع الفازلين واستخدميه يومياً كبلسم للشفاه وستحصلين على نتيجة فعالة.

القرفة

اخلطي قليل من بودرة القرفة مع الفازلين وتركيه يرتاح لمدّة 5 دقائق، بعد ذلك طبقيه على الشفتين.