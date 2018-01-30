” البيئة ” : الأيام الثلاثة الماضية لم تسجل أي إصابة بإنفلونزا الطيور

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 ، عن عدم تسجيل أي إصابة في المملكة خلال الثلاثة أيام الماضية ولله الحمد .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 4545عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 118حالة إيجابية، وتم التخلص من 19460 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 5 بلاغات ، فيما بلغت عدد الاستفسارات 23 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.