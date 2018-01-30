52 رحلة بطرق المملكة السريعة خلال ديسمبر الماضي
صرَّحت وزارة النقل، بأن إجمالي الرحلات التي تم قطعها على طرق المملكة السريعة، خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغ 52 مليون رحلة.
وفي سياق متصل، طالب المواطنون الوزارة، بتطوير طريق الحرمين، وعمل صيانة للإنارة والسفلتة بشكل دوري، وكذلك إدخال وسائل السلامة في الطريق، وعمل تحسينات في المداخل والمخارج للأحياء.
ظو ظاوي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 53 دقيقة
هنالك أجزاء كثيرة من طريق الرياض – الطائف بحاجة إلى إعادة بناء بالكامل وليس الرصف فقط، كما يجب الإسراع في فتح الوصلة الجديدة بين السيل الكبير وطريق الرياض – الطائف من أجل تخفيف الضغط عن جسر القاعدة الجوية بالحوية. أما بالنسبة لجدة فيجب المسارعة في تحرير حركة المرور بشارع الأمير سلطان، وبناء وصلة (جسر او نفق) تصل الجزئين الشرقي والغربي من شارع حراء.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23967 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب