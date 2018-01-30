52 رحلة بطرق المملكة السريعة خلال ديسمبر الماضي

علي القحطاني(صدى):

صرَّحت وزارة النقل، بأن إجمالي الرحلات التي تم قطعها على طرق المملكة السريعة، خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغ 52 مليون رحلة.

وفي سياق متصل، طالب المواطنون الوزارة، بتطوير طريق الحرمين، وعمل صيانة للإنارة والسفلتة بشكل دوري، وكذلك إدخال وسائل السلامة في الطريق، وعمل تحسينات في المداخل والمخارج للأحياء.