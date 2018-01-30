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أتلتيكو مدريد يكشف عن رحيل أحد لاعبيه خلال الانتقالات الشتوية

أتلتيكو مدريد يكشف عن رحيل أحد لاعبيه خلال الانتقالات الشتوية
طلال الغامدي(صدى):

كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي اتلتيكو مدريد، عن إمكانية رحيل أحد لاعبي الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يوضح ” سيريزو ” ، من سيرحل عن الفريق من لاعبيه قائلًا: ” على الأرجح قد يرحل أحد اللاعبين، لكن حتى هذا التوقيت لم نتأكد من شيء.. كاراسكو لاعب رائع يروق لنا كثيراً، وغاميرو كذلك مهاجم كبير، واعتقد أنهما بحال جيد هنا ” .

وفيما يتعلق بـ ” غريزمان ” قال إنه لن يقنعه بالبقاء، حيث أوضح أنه يعتقد أن عليه البقاء إلا أنه لن يقنعه بذلك.


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