أتلتيكو مدريد يكشف عن رحيل أحد لاعبيه خلال الانتقالات الشتوية
كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي اتلتيكو مدريد، عن إمكانية رحيل أحد لاعبي الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
ولم يوضح ” سيريزو ” ، من سيرحل عن الفريق من لاعبيه قائلًا: ” على الأرجح قد يرحل أحد اللاعبين، لكن حتى هذا التوقيت لم نتأكد من شيء.. كاراسكو لاعب رائع يروق لنا كثيراً، وغاميرو كذلك مهاجم كبير، واعتقد أنهما بحال جيد هنا ” .
وفيما يتعلق بـ ” غريزمان ” قال إنه لن يقنعه بالبقاء، حيث أوضح أنه يعتقد أن عليه البقاء إلا أنه لن يقنعه بذلك.
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