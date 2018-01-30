نائب أمير مكة يستعرض خطط الغرفة لتحفيز الشراكة

نايف السالم(صدى):

التقى نائب أمير مكة، عبدالله بن بندر، اليوم الثلاثاء، نائبي الغرفة التجارية الصناعية بجدة، مازن بترجي وزياد البسام.

وقالت الصفحة الرسمية لإمارة مكة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الأمير بن بندر استعرض خطط الغرفة فيما يخص تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي، وتوحيد الجهود بين القطاعات، وتطوير الإجراءات لتحقيق التنمية.

كما استمع سموه إلى شرح عن دور الغرفة التجارية الصناعية بجدة في التنمية والشراكة بينها وبين بقية القطاعات في جوانب الفعاليات والتنمية، وبرامجها لتحفيز شباب وشابات الأعمال، بالإضافة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.