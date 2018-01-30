إليسا تحيي حفلا ضخما في القرية العالمية بدبي.. 2 فبراير

أماني الغامدي(صدى):

تطُل المطربة اللبنانية إليسا على خشبة المسرح الثقافي الرئيسي في القرية العالمية بدبي، يوم الجمعة المقبل الموافق 2 فبراير، لإحياء حفلًا ضخمًا.

وتشهد القرية العالمية خلال هذا الموسم حضور ومشاركة نخبة من الموسيقيين والمطربين من شتى أنحاء العالم؛ لتقديم عروض وحفلات غنائية مذهلة، يحييها عدد من النجوم والمبدعين من مختلف الدول العربية والعالمية كل يوم جمعة من الموسم ابتداءً من الساعة 9 مساءً.

والجدير بالذكر أن آخر حفلات القرية، أحياها النجوم، حكيم وميريام فارس ووليد الشامي والشاب خالد وتامر حسني وعبد الله بالخير وفارس كرم.