” صادقي ” : الأشخاص الذين يكشفون الفساد لا يشعرون بالأمان في إيران

طهران(صدى):

أعلن النائب عن التيار الإصلاحي الإيراني محمود صادقي، اليوم الثلاثاء، تهديد نظام الملالي لمعارضيه وكاشفي الفساد الناتج عن نظامه الإرهابي.

وأكد ” صادقي ” أنه تعرض للتهديد بعد كشفه عن نفوذ مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي في تبرئة مغتصب الأطفال القاريء الأول لخامنئي سعيد طوسي، قائلًا ” الأشخاص الذين يكشفون الفساد لا يشعرون بالأمان في إيران “.

وكان ” صادقي ” كشف عن وثائق تثبت تدخل كبار المسئولين المقربين من خامنئي في قضية محمد طوسي المتهم بالاعتداء الجنسي على أطفال تحفيظ القرآن بهدف تبرئته من التهم.