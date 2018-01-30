ميغان ماركل تقنع الأمير هاري بإجراء عملية تجميل

متابعات(صدى):

تمكنت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل ، من إقناع خطيبها الأمير هاري بإجراء عملية زرع لشعره بعدما لاحظا أنه بدأ يفقد الكثير منه .

وأكدت وسائل إعلام بريطانية ، أن الأمير هاري أمير عصري ويتمنى أن يبقى شاباً قدر الإمكان حيث أنه في الـ 33 فقط من عمره ، وتساقط شعره يشعرهب الكبر في السن .

وكشفت مصادر بالقصر الملكي في تصريحات إعلامية ، أنه لا يجب أن يتخذ الأمير هاري هذه الخطوة إلا بعد موافقة القصر الملكي متمثلة في الملكة إليزابيث وهذا ما تقتضيه البروتوكولات الملكية .