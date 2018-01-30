أغرب طقوس حفلات الزواج في 6 دول حول العالم
تختلف طقوس الزواج، في دول العالم، فالمشرق ليس كالمغرب والجنوب ليس كالشمال، فكل دولة لها عاداتها وتقاليدها المحلية التي تطبقها في الزواج.
وترصد ” صدى ” أغرب طقوس الزواج في 6 دول حول العالم.
1- لبنان:تلصق العروس قطعة عجين على باب منزلها الجديد، ويعد سقوط القطعة نذير شؤم.
2- أسبانيا:أصدقاء العريس يقصون ربطة عنقه إلى قطع ويأخذونها للحصول على حظ سعيد.
3- تونس:تقفز العروس فوق الأسماك عدة مرات؛ اعتقاداً أن هذا يجلب الحظ السعيد، والخصوبة.
4- كوريا الجنوبية:ضرب قدمي العريس لإظهار قوته ومنحه حظاً سعيداً في ليلة زواجه الأولى.
5- ألمانيا:بعد مراسم الزفاف ينشر الزوجان جذع خشب معاً للحصول على حياة متناغمة ومنسجمة.
6- السودان:تحاول العروس أن تسقط عدة مرات أثناء الرقص، ويمنعها العريس كدليل على أنه سيحميها.
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