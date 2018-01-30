أغرب طقوس حفلات الزواج في 6 دول حول العالم

أماني الغامدي(صدى):

تختلف طقوس الزواج، في دول العالم، فالمشرق ليس كالمغرب والجنوب ليس كالشمال، فكل دولة لها عاداتها وتقاليدها المحلية التي تطبقها في الزواج.

وترصد ” صدى ” أغرب طقوس الزواج في 6 دول حول العالم.

1- لبنان:تلصق العروس قطعة عجين على باب منزلها الجديد، ويعد سقوط القطعة نذير شؤم.

2- أسبانيا:أصدقاء العريس يقصون ربطة عنقه إلى قطع ويأخذونها للحصول على حظ سعيد.

3- تونس:تقفز العروس فوق الأسماك عدة مرات؛ اعتقاداً أن هذا يجلب الحظ السعيد، والخصوبة.

4- كوريا الجنوبية:ضرب قدمي العريس لإظهار قوته ومنحه حظاً سعيداً في ليلة زواجه الأولى.

5- ألمانيا:بعد مراسم الزفاف ينشر الزوجان جذع خشب معاً للحصول على حياة متناغمة ومنسجمة.

6- السودان:تحاول العروس أن تسقط عدة مرات أثناء الرقص، ويمنعها العريس كدليل على أنه سيحميها.