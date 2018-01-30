4 نصائح تساعدك في الحفاظ على أسنانك خلال ” التقويم “

نورة الشهري(صدى):

لابد وأن يحظى تقويم الأسنان، لعناية خاصة؛ لتجنب حدوث التهابات اللثة، أو مضاعفات قد تؤدي لسقوط الأسنان، لذلك يُقدم ” صدى ” بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان أثناء وضع التقويم.

بداية يجب الحرص على المتابعة مع الطبيب بصفة دورية؛ لتعديل سلك التقويم وإزالة الجير في حال تكونه، كذلك لابد من المضمضة باستخدام غسول الفم؛ لأنها تساعد على إزالة بقايا الأكل.

كما يجب الحرص على استخدام فرشاة التقويم، وهي ناعمة الوصول للأماكن الصعبة بين السلك ومثبتات التقويم، ويفضل أيضًا الابتعاد عن تناول الأطعمة اللزجة، التي تلتصق بالأسنان أثناء مضغها، لأنها يمكن أن تتسبب في تحريك سلك التقويم من مكانه.