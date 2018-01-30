بالصور.. سيارة ذاتية القيادة لتوصيل البيتزا والبقالة

واشنطن(صدى):

كشف مهندسان سابقان في ” جوجل “، اليوم الثلاثاء، عن سيارة جديدة ذاتية القيادة تتولى مهام توصيل الطلبات عبر الطرق العامة بحلول نهاية العام الجاري 2018.

ويقترب ارتفاع هذا السيارة من المركبات رباعية الدفع لكنه أضيق بكثير مقارنة بالسيارات التقليدية، لعدم حاجته مساحة ركوب، كما تم تزويدها بأربع حاويات منفصلة لحمل الشحنات وتسليمها، حيث صممت كل حاوية لاستخدام محدد، فواحدة يمكنها إعداد وطهي البيتزا، وأخرى لتجميد السلع.

ويسعى المهندسان إلى امتلاك العديد من هذه المركبات التي تستخدم في توصيل منتجات البقالة ومستلزمات التنظيف الجاف والبيتزا، من خلال شركتهما الناشئة ” نورو ” في كاليفورنيا، كما يعتزمان تطوير نسخة أخرى من السيارة ملائمة لعمليات الانتاج بكثافة.