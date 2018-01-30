ناساف كراشي ينضم للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة الفيصلي الأردني، اليوم الثلاثاء، أمام ناساف كارشي بفوز الأخير بنتيجة 5/1، في إطار الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أسيا.

وودع الفيصلي البطولة بقيادة نيبوشا، حيث تعتبر تلك الخسارة الأولى للمدرب العائد إلى الفيصلي قريبًا عقب فسخ تعاقده مع الزمالك المصري.

وبهذا الفوز ينضم ناساف كارشى إلى المجموعة الثالثة من دورى أبطال آسيا مع الوصل الإماراتى، والسد القطرى، وبيرسيبوليس الإيرانى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات من البطولة 12 أبريل المقبل.