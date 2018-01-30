العثور على أكبر حفرية ديناصور في صحراء مصر بطول 10 أمتار

القاهرة(صدى):

كشف خبير الحفريات المصري هشام سلام في تصريحات إعلامية ، أن فريق بحث عثر على حفرية ديناصور في واحة بصحراء مصر الغربية، له عنق طويل وأربعة أرجل وفي حجم حافلة مدرسية عاش قبل نحو 80 مليون عام .

وأكد سلام ، أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على فترة غامضة في تاريخ الديناصورات بالقارة الأفريقية ، مٌشيراً إلى أن الرفات المكتشف في واحة الداخلة بالصحراء الغربية المصرية هو أكبر حفرية تامة بين أي فقاريات برية بالبر الرئيسي الإفريقي، خلال فترة زمنية تصل إلى نحو 30 مليون عام قبل انقراض الديناصورات منذ 66 مليون عام.

يٌشار إلى أن الديناصور المكتشف آكل العشب المنتمي للعصر الطباشيري، ويسمى منصوراسوروس شاهينا، يبلغ طوله عشرة أمتار ويزن 5.5 طن، وكان ينتمي إلى مجموعة تسمى “تيتانوسورز” ضمت أكبر حيوانات برية عاشت على الأرض.

وعاش الديناصور المكتشف قرب شاطئ محيط قديم كان موجودا قبل البحر المتوسط، هو واحد من أنواع قليلة من الديناصورات عاشت خلال آخر 15 مليون عام من عصر الديناصورات (ماسازويك) أو الدهر الوسيط على البر الرئيسي الأفريقي.