” عموري ” يلتحق بالعين في موقعة المالكية البحريني

نواف السالم(صدى):

أوقفت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عقوبة نجم العين الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري.

ومن المقرر أن تبث اللجنة في قرار العقوبة بشكل نهائي خلال اجتماعها الذي سيعقد الأحد المقبل.

ومع هذا القرار سيتمكن عموري من خوض مباراة العين أمام المالكية البحريني في إطار الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أسيا ، المقرر إقامتها اليوم.

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإماراتي فرضت عقوبة الإيقاف لـ4 مباريات على اللاعب، وتغريمه 50 ألف درهم، لمخالفته اللوائح، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج بالكويت.