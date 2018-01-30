15 دولة عربية تحتوي على قوات عسكرية أمريكية

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وسائل إعلام دولية، أن الدول العربية المستضيفة لأكبر عدد من القوات الأمريكية، بلغت 15 دولة، بينما وصلت عدد الدول الموجود بها قواعد عسكرية للقوات الأمريكية إلى 44 دولة حول العالم.

وكشفت الوسائل، أن القوات الأمريكية شنت ضربات جوية في سبعة دول، وقامت بعمل تدريب عسكري في 58 دولة على مستوى العالم.

وتأتي دولة الكويت في صدارة الدول التي تحوي قوات عسكرية أمريكية، بعدد 15 ألف قوة، تليها قطر بعدد 10 آلاف قوة، ثم البحرين بعدد 7 آلاف قوة، والعراق بعدد 5.262 قوة، وأخيراً الأردن بعدد 1.500 جندي.