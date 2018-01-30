صورة نادرة ” للملك فيصل ” أثناء زيارته لدمشق

نايف السالم(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الثلاثاء، صورة نادرة للملك فيصل رحمة الله ” وزير الخارجية آنذاك ” أثناء زيارته لدمشق.

يُذكر أن هذه الصورة تعود لعام 1946م، والتقطت للملك فيصل أثناء زيارته لسوريا؛ حاملًا لتهنئة المملكة لهم بجلاء القوات الفرنسية عنها.