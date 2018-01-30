صورة نادرة ” للملك فيصل ” أثناء زيارته لدمشق
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الثلاثاء، صورة نادرة للملك فيصل رحمة الله ” وزير الخارجية آنذاك ” أثناء زيارته لدمشق.
يُذكر أن هذه الصورة تعود لعام 1946م، والتقطت للملك فيصل أثناء زيارته لسوريا؛ حاملًا لتهنئة المملكة لهم بجلاء القوات الفرنسية عنها.
الحجاج[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
(قُم ناج جُلّق وأنشُد رسم من بانوا …مشت على الرسمِ أحداثٌ وأزمانُ)رحمك الله يافيصل العرب والعروبة ويارائد التضامن الإسلامي …. ونسأل الله العلي القدير العزيز الحكيم أن يُبيد بشار وطغمته الفاسدة والعلوين والرافضة جميعاً ويجعلهم عبرةً لمن يعتبر .