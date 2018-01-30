البحث عن مخرج وكاتب سيناريو لعمل السيرة الذاتية للنجمة أريثا فرانكلين

نورة الشهري (صدى):

تبحث شركة MGM عن مخرج و كاتب سيناريو لإنتاج عمل موسيقى ضخم من المتوقع أن يكون واحدا من أهم أعمال السير الذاتية فى العالم، للنجمة ” أريثا فرانكلين ” ، حيث تم اختيار النجمة العالمية جنيفر هيدسون لتجسيد دور النجمة أريثا فرانكلين، وأكدت MGM أنها تمتلك حقوق حياة فرانكلين، وأنها ستمول العمل عنها.

والجدير بالذكر أن جنيفر هيدسون قدمت عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين تليفزيونية وسينمائية، من أبرزها: ” Black Nativity ” و ” Lullaby ” و ” Chi-Raq ” و ” Hairspray Live ” و ” Confirmation ” وغيرهم.