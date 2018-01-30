نائب أمير مكة يلتقي نائبي الغرفة التجارية الصناعية بجدة

نايف السالم(صدى):

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الثلاثاء، نائبي الغرفة التجارية الصناعية بجدة، مازن بترجي، زياد البسام.

واستعرض سموه الأمير، خطط الغرفة بشأن تحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومية الأهلي، وتوحيد الجهود بين القطاعات، وتطوير الإجراءات لتحقيق التنمية.

واستمع سموه إلى شرح عن دور الغرفة التجارية الصناعية بجدة في التنمية والشراكة بينها وبين بقية القطاعات في جوانب الفعاليات والتنمية وبرامجها لتحفيز شباب وشابات الأعمال ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.