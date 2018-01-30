10 آلام إذا عانيت منها فالمشكلة نفسية وعاطفية

نورة الشهري(صدى):

إنّ المعاناة من بعض المشاكل النفسية والعاطفية، قد تنتج عنها أوجاع جسدية، ومن هذه الأوجاع بحسب دراسة حديثة ، الصداع وألم الرقبة والكتفين والظهر والمرفقين واليدين والقدمين:

1- الصداع

قد يعني هذا الوجع أنّكِ تعانين من التوتُّر اليومي. لذا حاولي أن تأخذي قسطاً من الراحة بين الحين والآخر ومارسي هواية أو نشاطاً يحدّ من شعورك بالضغط النفسي.

2- ألم الرقبة

قد ينتج هذا الألم عن عدم قدرتك على مسامحة من يسيئ إليكِ أو عن شعورك بالذنب لسبب ما. إذاً حان الوقت للتصالح مع ذاتكِ وللاعتراف بأنّ الجميع قابل لارتكاب الأخطاء. وتذكري أنّ العفو عند المقدرة.

3-ألم الكتفين

قد تعانين منه بسبب انشغالكِ الدَّائم بمشكلة ما وشعورك بثقل أو عبء ملقى على عاتقك. إذاً حاولي أن تجدِي حلاً لتلكَ المشكلة أو اطلبي المساعدة من الأشخاص المحيطين بكِ.

4- ألم أعلى الظهر

عندما تصابين بهذا الألم تذكَّري أنّه قد يعنِي شعورَكِ بالنَّقص العاطفي وأنّك تحتاجين إلى الدَّعم المعنوي. إذاً حاولي أن تمضي بعض الأوقات برفقة بعض الصديقات أو الأشخاص المقربين.

5- ألم أسفل الظهر

قد تعنِي المعاناة من هذا الألم أنّكِ تفكِّرين كثيراً بالمشكلات المالية وتحبِّين الحصول على الدَّعم العاطفي. إذاً حان الوقت لأن تسعَيْ إلى زيادة دخلك بطريقة ما. ولا تتردَّدي في طلب المساعدة من أشخاص تثقين بهم إذا احتجت إلى ذلك.

6- وجع اليدين

عندما تعانين من هذا الألم تذكَّري أنَّه قد يحدث بسبب شعورك بالوحدة أو العزلة. إذاً حاولي أن تعملي على توسيع دائرة صداقاتك ومعارفك.

7- ألم الوركين

إذا كنتِ تشعرين أثناء الحركة بألم في وركيك، فهذا قد ينتج عن أنَّكِ تشعرين بالقلق من التغييرات التي تطرأ على حياتك مثل الانتقال إلى مكان عمل أو إقامة جديد وبالخوف من أخذ القرارات المهمة. إذاً الأفضل أن تثقي بنفسك وأن تعزِّزي شعورك بالاندفاع لتقبل كلّ تغيير.

8- ألم الركبتين

قد يدلُّ هذا الألم على أنّك تتسمين ببعض الأنانية وترين أنّكِ الأفضل دائماً وأن العالم يدور حولكِ. إذاً تواضعي وخصِّصي بعض الوقت للعمل التطوعي أو الخيري. وتذكري أن مصير كلّ الناس واحد.

9- ألم الساقين

قد تشعرين بهذا الألم أحياناً بسبب معاناتك من التوتُّر والضغط النفسي. كما أنَّه قد ينتج عن شعورك بالغيرة. إذاً حاولي أن تثقِي بنفسك أكثر وأن تقدري صفاتك الخاصة وإنجازاتك.

10- ألم الكاحلين

قد يشير هذا الألم إلى عدم شعورك بالرضى وبعدك عن أجواء المرح. والحلّ بسيط وهو أن تخصّصي أحد أيام الأسبوع لتمضي أوقاتاً ممتعة برفقة أشخاص تحبينهم.

11- ألم القدمين

في حال شعرتِ بهذا الألم فقد ينتج هذا عن التفكير السلبي وعن عدم قدرتك على الانتباه إلى الجانب المشرق من الحياة. إذاً حاولي أن تتفاءلي وأن تفعلي ما يُشعرك بالرضى.