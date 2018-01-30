” الغامدي ” : 5 خطوات قانونية للتخلص من المبتزون

علي القحطاني (صدى):

حدد أحمد الغامدي، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق بمنطقة مكة المكرمة، خمس خطوات قانونية للقبض على المبتز، وذلك بعد تفاقم الابتزاز بكافة أشكاله نتيجة خوف الضحية من إبلاغ الجهات المعنية – على حد قوله.

وتبدأ الخطوات القانونية الخمس – كما حددها ” الغامدي “- أولاً بجمع المعلومات، ثم إحالتها للجهات الضبطية، والتثبت وتوثيق الرسائل ومحاولات ضبط المبتز، ثم القبض عليه، وإحالته للقضاء الشرعي.

وأشار ” الغامدي ” إلى أن خوف الضحية وسكوته يزيد من ضغط المبتز عليه، ويدمر نفسيته، ليصبح أسيراً للمبتز الذي قد يملك صوراً أو تسجيلات تخصه، الأمر الذي يسفر عن نتائج أسوأ كالابتزاز الجنسي أو المالي.

فيما أكد أن الوعي الاجتماعي والأسري يخفف استغلال المبتزين للأبناء أو البنات، وذلك من خلال دعم ثقافة الحوار والثقة بين الأهل وأبنائهم.