المملكة تسعى للاستثمار في الصخر الزيتي الأمريكي

عادل الحربي(صدى):

صرح أحمد العوهلي، الرئيس التنفيذي لـ ” سبكيم ” ، أن الشركة قد تسعى لإيجاد شريك أمريكي للاستفادة من جهوده في صناعة الصخر الزيتي المزدهر بالوقت الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف ” العوهلي ” أن، ” الأمر لن يكون سهلًا، كوننا نعرف المشهد التجاري في الولايات المتحدة، لكننا بالتأكيد نستهدف أن نفعل شيئًا خلال العام الجاري ” .

وأشار العوهلي إلى أن سبكيم تبحث عن فرص دولية في ظل آفاق نمو محدودة للغاية في المملكة بسبب نقص المواد الأولية للمنتجات الأساسية، لافتًا إلى أن زيادة أسعار المواد الأولية منذ عامين كانت ” دعوة للتنبيه إلى صناعتنا ” .

وجدير بالذكر، أن الصخر الزيتي في أمريكا، كان قد شهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار السنوات الأخيرة، خاصة في ظل انخفاض إنتاجية دول الأوبك بقيادة المملكة، بعد اتفاق عُقد بين الرياض وموسكو يضمن خفض معدلات الإنتاجية حتى نهاية العام الجاري 2018.