انقسام بين الأطباء حول العلاج الكيمياوي لمرضى سرطان الثدي

متابعات(صدى):

يلجأ الأطباء، إلى معالجة النساء اللائي يعانين من مرض سرطان الثدي الخبيث، عن طريق العلاج الكيماوي.

ورغم أن العلاج الكيمياوي، هو العلاج الوحيد لهؤلاء المرضى إلا أن هناك حالة من الجدل بين الأطباء حول استخدامه أو عدم استخدامه؛ نظراً لمخاطره العديدة.

ويؤكد الأطباء المعارضة لاستخادمه في العلاج، أن استخدام الكيماوي لسنوات طويلة له أضرار كثير أكثرمن فوائده.

أما الأطباء الموافقين على استخادمه كعلاج، فيبررون الأمر بأن، العلاج باستخدام الكيماوي أفضل من عدم العلاج نهائياً.