قطر تواصل استقبال قادة اليهود الداعمين للمستوطنات الإسرائيلية دون خجل
يواصل النظام القطري تخبطه، في ظل استمرار المقاطعة العربية له؛ ويستمر مسلسل الفضائح لتنظيم الحمدين الذي تجمعه علاقات قوية بالاحتلال الصهيوني .
وفي مشهد ليس بالجديد على النظام القطري، كشفت مصادر عن اجتماع الأمير القطري المدلل تميم بن حمد مع مورتون كلاين زعيم المنظمة الصهيونية الأمريكية في الدوحة ، في جلسة خاصة في أول شهر يناير الجاري.
وقالت المصادر إن الاجتماع؛ استهدف الحصول على دعم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة للنظام القطري؛ من أجل التخفيف من الضغط عليه في ملف دعمه للإرهاب، والمنظمات الإرهابية.
وفي هذا السياق كشف ” كلاين ” عن أنه تلقى دعوة أكثر من مرة من جانب النظام القطري، حيث رفض مرات عديدة؛ نظرًا دعمهم لحماس والأفكار المعادية للسامية على قناة الجزيرة، حسبما ذكر.
وأوضح أنه غير وجهة نظره عندما رأى زعماء يهود يذهبون للدوحة، وأدرك في هذا الوقت أنهم لن يتمكنوا من استخدامه في حملة الدعاية خاصتهم، لأن الجميع يذهب إلى هناك بالفعل، قائلًا: ” ربما أستخدم أنا هذه الزيارة من أجل دفعهم عن مواقفهم (القطريين) في هذه القضايا “.
واستقبل الأمير القطري عدد كبير من القادة اليهود، من بينهم مالكوم هونلاين، نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات الأميركية اليهودية الكبرى، وجاك روسن رئيس الكونغرس اليهودي الأميركي، والحاخام مناحيم جيناك رئيس اتحاد اليهود الأورثوذكس، ومارتن أولنير رئيس منظمة ” الصهيونيين المتدينون في أميركا “، وكان آخرهم ديرشاوتز الناشط في العديد من الجبهات كداعم رئيسي لإسرائيل، والذي يجمع بينهم عوامل مشتركة وهي أنه لا يوجد من بينهم من ينتقد حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية أو إدارة الرئيس دونالد ترامب في واشنطن.
ويمثل هؤلاء القادة منظمات تدعم المستوطنات الإسرائيلية وعبروا عن موافقتهم لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكن لا يخجل النظام القطري في طلب دعمهم، في الوقت الذي يزعم فيه مناصرته للقضية الفلسطينية.
رااايق[ عدد التعليقات: 3574 ] نشر منذ 1 ساعة
(إذا لم تستح فاصنع ما شئت) **
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نظام فاشل ** وبركاتك ياااا عزمي ياااا أبو دبه * هههههههههههههه
الماستر1[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اى طاغوت حاكم واى نظام حاكم كان خائن وتافه وعميل سواء كان بالخليج او با ى بلد كان سواء كان عربى اواسلامى افريقى او اسيوى او غيره فانه لا شرعيه البته نهائيا لهذه الدوله ولا ذلك الحاكم بل ولا للنظام برمته كذلك ان لم يتمكن النظام من حماية الدوله والبلاد والسياده والاستقلال من الوجود العسكرى الاجنبى على ارض بلاده ودولته–
لابل انه يحق للشعب الثوره فورا على نظام الحكم وجعل عالى الامور واطيها فوق راس الحاكم وراس النظام بل النظام برمته وهذا يسمى حق تقرير المصير للشعوب–
جاء ذلك فى البيان الاممى الصادر عن الامم المتحده حيث ساضع لكم هنا مسودة البروتوكول الاممى الذى سيكون قانون ملزم بالامم المتحده–
وهو صادر عن
مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المستقل والمؤسس التاريخى الاول للمفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان المستقله بالامم المتحده مسؤول ا لمكتب الاممى الاعلى لمكافحة الارهاب العالمى والدولى ومكافحة التمييز العنصرى ومناهضة التعذيب بالامم المتحده–
حيث ذكرت المصدر عن مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان سيادة امين السر السيد—
وليد الطلاسى–
والذى اكد فى بيانه الاممى الذى سيرى النور قريبا كبروتوكول اممى عالمى لتعزيز حق الشعوب بتقرير مصيرها
حيث اكد الرمز الاممى الكبير فى بيانه و كما افادت المصدر بالامم المتحده
من انه لايحق لاى حاكم ولاى اى دوله بالعالم ان تعقد اتفاقيات لوجود قواعد عسكريه اجنبيه لحماية الحاكم المستبد ونظامه الضعيف الذى لايستطيع الحفاظ على امن وسيادة واستقلال البلد والدوله ويحمى الشعب ويلبى متطلباته الامنيه والاقتصاديه والثقافيه والسياسيه والحقوقيه والعسكريه–
فما جرى بسوريا من جلب القوات الروسيه والايرانيه والامريكيه تلك القوات هى من يقوم بقتل الشعب السورى اذن وخاصه القوات الروسيه التى تعاقد معها النظام السورى لتقى قواعدهم بسويا خمسين سنه قادمه بينما هى قتل الشعب السورى وتلعب مع ايران وتركيا لجعل السوريون يتجمعون بادلب او بغيرها تحت مسمى خفض التصعيد والتوتر وتلك تزعم انها هى الضامن للاتفاق والاخرى تعلن انها هى الضامن ويتم سحق الشعب بالصاريخ المجنحه والقنابل الذكيه والعنقوديه باسم مكافحة الارهاب بينما الامر هو تمدد للنفوذ الامر هو استعمار و احتلال سافر وهو مدان لانه استعمار واحتلال اجرامى تسبب فيه الحاكم ونظامه الفاشى الاجرامى المستبد حيث يريد الحاكم ونظامه البقاء على كرسى الحكم والسلطه ابد الدهر وتحت حماية قواعد عسكريه اجراميه تتبع لدول هو عميل لهم ايا كانت تلك الدول–
فهاهى كوريا الجنوبيه وقد كانت الوظائف ومراكز الشرطه فيها اغلبها يعمل بها اميركان وليس مواطنى كوريا الجنوبيه ويتم التبرير للشعب هنا بانه هناك شراكه اقتصاديه تستلزم بقاء تلك القوات والقواعد العسكريه لتحمى الاتفاقيات وثروات البلاد من الاعداء وهذا كله مجرد كذب وافتراء وتزوير للحقيقه من اجل تغييب وعى الشعب ايا كان–
وبالامس نجد العراق يصرخ من مرارة الهيمنه الايرانيه والامريكيه بالعراق ويطالب اغلب الشعب ونخبه بان تخضع اميركا وايران وقواتهما للقانون العراقى عقب توجيه ضربه مريكيه عسكريه بالخطاء فى العراق–
بينما انه فى الحقيقه من السذاجه والغباء ان يتصور اى انسان كان بالعالم سواء كان عراقى او غير عراقى
ان الدول التى لها تواجد عسكرى وقواعد عسكريه وجيش مشاه او بحريه لحماية البلد والدوله والشعب او باسم الشراكه الاقتصاديه والاستراتيجيه مع الدوله والحاكم والنظام–
ويتصور البعض ان تلك الدول سوف تسمح بمعاقبة جنودها ومرتزقتها بموجب قوانين تلك الدول التى تستقبلهم على اراضيها هم وقواتهم وقواعدهم العسكريه الا فى حاله واحده فقط وهى هنا تجمع دولى بقرارات من الشرعيه الامميه الدوليه معلنه واضحه وملزمه وليس باتفاقيات ثنائيه بين الحكم المستبد الضعيف والتافه وبين الدوله التى تقوم بحمايته وحماية النظام والعميل القائم على راس هرم النظام—-
اذ هنا يصبح الامر استعمار واحتلال بالخديعه للشعب–
فيحق هنا لاى شعب كان بالثوره المسلحه فورا على النظام والقوه الاستعماريه المحتله لارضه التى اتى بها الحاكم العميل والضعيف الى بلاده وبلا تردد ولااخذ ولارد–
والا فان الشعب هنا سيكون تحت الاستعباد والقهر والظلم وبشكل كما توصف البطاله المقنعه—من هنا فان للثوار صولاتهم وللمناضلين رجالا ونساء جولاتهم الثوريه لمواجهة هذا التحدى الكبير قبل ان يكون الجميع يواجه مايواجهه الشعب السورى واليمنى بل والعراقى كذلك
نعم
فهاهى سوريا انما تعتبر اكبر مثال امام الجميع بالعالم وهاهو العراق يطالبون بمعاقبة اميركا وجنودها بموجب القانون العراقى وهذا محال فيقولو اذن تخرج اميركا من العراق وهذا محال دون دفع الشعب الثمن سواء خروج اميركا او ايران قبلها كذلك وهاهو اليمن به الفرس يدعمون القتل للشعب اليمنى لفرض ارهاب الحوثى الفارسى عليهم نفس الامر العراق لابل هاهى كوريا الجنوبيه وقد تصالحت مع نظيرتها الشماليه للخلاص والتخلص من وجود القوات الامريكيه بكوريا الجنوبيه باسم حمايتهم من كوريا الشماليه–
هذا وقد
اختتمت المصدر ماجاء بالبيان المعتمد من سيادة المراقب الاعلى الدائم المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان الماستر المستقل مسؤول ا لمكتب الاممى الاعلى لمكافحة الارهاب العالمى والدولى ومكافحة التمييز العنصرى ومناهضة التعذيب بالامم المتحده الماسترالكبير وامين السر السيد
وليد الطلاسى–
انتهى
حرر بتاريخه
الامم المتحده
مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المستقل الماستر وامين السرسيادة السيد–
وليد الطلاسى–
الامم المتحده
المفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان مستقله امميا ودوليا
مجلس الامن الدولى
معتمد من مكتب المراقب الاعلى الدائم المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده
امانة السر2221 معتمد دوليا للنشر برقم 6118ز 7 ع -5ط
الرياض
مكتب ارتباط دولى6099 تم سيدى
مكتب حرك -342 منشور دولى سيدى
نسخه اساسيه بالصفحه الامميه للثائر الحقوقى العالمى المستقل بالفيسبوك
نسخه للاقليميه لحقوق الانسان وحماية المستهلك بدول الخليج العربى والشرق الاوسط-ومنها لسفهاء واطفال قطر بالنظام الحاكم ولبقية هلافيت الخليج
حركيه 3222د -دولى 4333ك تم- منشور دولى سيدى-
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2092 ] نشر منذ 45 دقيقة
عندما يذل الانسان نفسة فما يهمة مايقال
بعد ذلك فية .