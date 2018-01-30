” العدل ” تصدر تقريرها البياني الشهري عن شهر ربيع الآخر

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة العدل، التقرير البياني الشهري، عن شهر ربيع الآخر للعام الهجري الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن التقارير البيانية التي تصدرها، عبارة عن تقارير دورية تصدر شهرياً؛ للكشف عن تفاصيل 26 مؤشراً عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، ضمن 5 مؤشرات تحليلية رئيسية.

وأشارت إلى أن هذه التقارير، تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية، وتحليل العمل بشكل تكاملي، والمساهمة في نشر الثقافة العدلية، وتوفير مصدر موثوق للمعلومات.

وقالت إن مركز ذكاء الأعمال في الوزارة، يشرف على المعلومات الإحصائية ويعمل على جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات ذات دلالات إحصائية.

لإطلاع على التقرير، عبر الرابطهنا .