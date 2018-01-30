شيري عادل تؤدي مناسك العمرة

نورة الشهري(صدى):

أشعلت الفنانة المصرية الشابة ” شيري عادل ” مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت بنشر صور لها وهي تؤدي مناسك العمرة معلقة عليها ” الحمد لله ” ، عبر حسابها الشخصي ” انستجرام” .

حيث تفاعل المعجبين مع الصور، وظهر ذلك من خلال تعليقاتهم، والجدير بالذكر أن شيري عادل بالرغم من صغر سنها إلى أن لديها جمهور كبير.

مع العلم أن شيري قد تعرّضت لحادث سير في 12 يناير الحالي، أدي لدخولها أحد المستشفيات بعد انقلاب سيارتها، وهو ما كشفت عنه وقتها صديقتها الفنانة إنجي خطاب.

يُذكر أن آخر أعمال شيري الفنية، كان مسلسل ” الحصان الأسود ” والذي عُرض في رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة أحمد السقا، وياسمين صبري.