الأمير عبدالعزيز الفيصل يستقبل قبضة الأخضر العالمية

ماجد محمد(صدى):

استقبل، مساء أمس الاثنين، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

وذلك بعد أن أنهى الأخضر مشاركته في البطولة الأسيوية الثامنة عشر لكرة اليد التي أقيمت في كوريا الجنوبية وتأهل على أثرها إلى كأس العالم لكرة اليد 2019مـ بألمانيا والدنمارك.

كما هنأ ” الفيصل ” لاعبو أخضر اليد على تأهلهم للمونديال وحصولهم على المركز الرابع في البطولة الأسيوية؛ مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسؤولية، لافتًا إلى أنهم سيلاقون الدعم الكامل لتجهيزهم التجهيز الأمثل للمونديال العالمي.