السفير السعودي في الأردن يستقبل السفير الياباني المعين مؤخرا في عمّان

سعيد العجل(صدى):

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود في مكتبه اليوم مع السفير الياباني هيديناو ياناغي المعين حديثا لدى الاردن، تبادل أوجه التعاون وعدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالعلاقات بين البلدين.

وأعرب سموه عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، وسبل التعاون في أطار تحقيق المصلحة المشتركة.

وأشار سموه خلال اللقاء إلى أن المملكة العربية السعودية حريصة بالتواصل مع جميع دول العالم، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- ايده الله.

وتم خلال اللقاء تبادل أطراف الأحاديث الودية، التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتمنى سموه للسفير ياناغي التوفيق في بداية مسيرته الدبلوماسية.