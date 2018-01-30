البيئة تدعو المزارعين لإنشاء جمعية تعاونية لمكافحة سوسة النخيل

سعيد العجل(صدى):

حث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة المهتمين في النخيل على إنشاء جمعية تعاونية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في المملكة بهدف المساهمة الفاعلة في تفعيل دور المزارعين للمحافظة على هذه الشجرة الهامة من خلال تقديم المنفعة لهم وحل المشاكل الفنية كافة التي تواجههم.

وقال العيادة إن الوزارة تتوقع استفادة نسبة عظمى ممن يعملون في زراعة النخيل من خلال ما ستقدمها الجمعية لأعضائها المزارعين من خدمات متنوعة وكذلك دورها في تعريفهم بمخاطر هذه الحشرة.

ورأى العيادة أن أبرز مهام الجمعية التعاونية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في المملكة تتمثل في العمل على وضع البرامج والآليات المناسبة النخيل الحمراء ، ومنع أو الحد من استغلال الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال المكافحة ، وتوفير المعلومات الفنية المناسبة للوقاية من هذه الحشرة ، وتقديم كافة الخدمات الفنية والوقاية والمكافحة لصغار المزارعين، وتثقيفهم وتوعيتهم وتدريب العاملين بوسائل المكافحة ، إضافة إلى تحقيق نوع من التفاهم بين مزارعي النخيل المنتسبين لها وتطوير هذا التفاهم بشكل مستمر ، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بغرض وضع التشريعات التنظيمية المناسبة للمكافحة ، ووضع منهجية متكاملة وخطة إرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

يشار إلى أن عدد الجمعيات التعاونية في المملكة يبلغ ٢٠٤ جمعيات تعاونية، وتقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمات فنية للجمعيات، ودعم استشاري، إضافة إلى أن الصندوق الزراعي يقدم عددا من القروض الزراعية للجمعيات التعاونية.