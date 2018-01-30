بالفيديو.. مصلون يقلبون الرداء عقب صلاة الاستسقاء

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، المصلين بعد صلاة الاستسقاء وهم يقلبون الرداء، إحياءاً لسنة الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” .

يذكر أن صلاة الاستسقاء كانت قد أقيمت في جميع مناطق المملكة 17 ديسمبر الماضي؛ تأسياً بسنة النبي ” صلى الله عليه وسلم ” ، عند تاخر نزول المطر.