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بالفيديو.. مصلون يقلبون الرداء عقب صلاة الاستسقاء

بالفيديو.. مصلون يقلبون الرداء عقب صلاة الاستسقاء
عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، المصلين بعد صلاة الاستسقاء وهم يقلبون الرداء، إحياءاً لسنة الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” .

يذكر أن صلاة الاستسقاء كانت قد أقيمت في جميع مناطق المملكة 17 ديسمبر الماضي؛ تأسياً بسنة النبي ” صلى الله عليه وسلم ” ، عند تاخر نزول المطر.


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