بالفيديو.. مصلون يقلبون الرداء عقب صلاة الاستسقاء
أظهر مقطع فيديو متداول، المصلين بعد صلاة الاستسقاء وهم يقلبون الرداء، إحياءاً لسنة الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” .
يذكر أن صلاة الاستسقاء كانت قد أقيمت في جميع مناطق المملكة 17 ديسمبر الماضي؛ تأسياً بسنة النبي ” صلى الله عليه وسلم ” ، عند تاخر نزول المطر.
هكذا يقلب المُصلين “الرداء” بعد خطبة صلاة “الإستسقاء” ومنهم إمام #الحرم_المكي الشيخ “السديس” والأمراء …
شي تقشعر له الأبدان… (بسبب القحط الذي عمّ المطر) pic.twitter.com/m8Y0o0DgwY
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) 30 January 2018
اترك تعليقاً