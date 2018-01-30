دبلوماسي إيراني يتطاول على السيدة أنيسة الجزائرية.. وأنور مالك يتوعد بكشف مخططاته

طهران(صدى):

تطاول الدبلوماسي الإيراني أمير موسوي، على السيدة أنيسة أرملة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، التي طالبت مؤخرًا بإسقاط نظام الملالي، متهمًا إياها بالانبطاح والإرهاب.

وعلق الناشط الجزائري أنور مالك عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” على هذا التطاول الغير مقبول، وسط غضب كبير من جانب الشعب الجزائري، مؤكدًا أن ” موسوي ” تخطى حدود مهمته الدبلوماسية كملحق ثقافي بسفارة إيران في الجزائر كالعادة.

وتوعد ” مالك ” بحملة كاشفة لمخططات موسوي الذي يتجاوز مهمته الدبلوماسية مساء اليوم، مطالبًا السلطات الجزائرية بمحاسبته على نشاطاته ضد الأمن القومي الجزائري.