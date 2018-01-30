تشيلسي يحطم آمال مانشستر سيتي ويرفض الاستغناء عن هازارد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن رفض نادي تشيلسي، عرضًا للاستغناء عن هازارد لـ مانشستر سيتي.

وقالت المصادر أن السيتي قدم عرضًا مغريًا؛ للحصول على خدمات هازارد، والذي بلغ 200 مليون إسترلينى.

ويرجع سبب رفض عرض السيتي، هو أنها لن يقبل دعم منافسه بلاعب في مهارة هازارد ، حيث يعد السيتي المنافس الأقوي لتشيلسي.

وفي هذا السياق يعطي رفض تشيلسي لعرض السيتي، أملا للريال في ضم هازاراد، حيث اوضحت مصادر ان الريال يخطط لخطف اللاعب الذي أعرب عن رغبته في اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان