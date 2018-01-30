تناقص أعداد النساء في الهند.. و21 مليون فتاة غير مرغوب فيها

نيودلهي(صدى):

كشف تقرير سنوي لوزارة المالية الهندية، أن هناك 21 مليون فتاة بالبلاد غير مرغوب فيها من قبل الآباء، الذين يفضلون إنجاب الذكور.

وأوضح التقرير، أن الأزواج يستمرون في الإنجاب حتى يأتي مولود ذكر، محذراً من تناقص عدد الإناث في المجتمع مستقبلاً، بسبب الإجهاض الانتقائي.

يذكر ان هناك عدة أسباب مجتمعية لتفضيل الذكور على الغناث، ومن بينها: انتقال الملكية إلى الذكور وليس إلى الإناث، العائلة تدفع المهر لزواج بناتها، المرأة تنتقل إلى بيت زوجها بعد الزواج.