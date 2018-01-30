بالصور.. ضبط 120 ألف عبوة عطور مغشوشة و800 ألف ريال بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلة في مركز شرطة منفوحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط منزل وسط الرياض تم إعداده مصنعًا متكاملًا لتعبئة العطور المغشوشة ضمن الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف”.

وأوضحت شرطة الرياض أن المصنع يديره مخالف يمني الجنسية، ويحتوي على اعداد كبير من العطور المغشوشة والتجهيزات اللازمة لها، حيث تم ضبط ما يقرب من 120 ألف عبوة عطور لماركات عالمية مغشوشة معدة للتوزيع في شكل من أشكال التحايل والغش.

وأضافت أنه تم ضبط ما يقرب من 190 ألف عبوة زجاجية فارغة وقرابة 470 ألف كرتون مغلف وأكثر من مليون ملصق لعلامات تجارية عالمية مزيفة، تستخدم في التضليل وتغيير بلد المنشأ، بالإضافة إلى أدوات ومعدات ومواد سائلة تستخدم في تجهيزها.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على مبالغ مالية نقدية تجاوزت 800 ألف ريال وعملات أجنبية وسبيكة ذهبية جميعها مجهولة المصدر، حيث جرى تحريز النقود والمضبوطات وتمت إحالة المخالف لجهة الاختصاص.