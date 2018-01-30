وصفة سحرية للقضاء على دهون الظهر

أماني الغامدي(صدى):

أكدت أخصائية تغذية ، أن التغدية السليمة والرياضة من بين أهم الأشياء التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد، لذا اتبعي كذلك هذه الخطوات للحصول على صحة جيدة وجسم ممشوق.

إليك حيلة طبيعة للقضاء على دهون الظهر:

– المكونات

– 250 مل من الماء.

– 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

– 1 ملعقة صغيرة من العسل.

– الطريقة:

في مقلاة، قومي بغلي الماء وأضيفي القرفة، اتركي الخليط حتى يبرد ثم أضيفي العسل، يستهلك هذا المشروب مرتين، النصف الأول قبل النوم والنصف الإفطار على معدة فارغة لمدة 7 أيام.