حماية المستهلك: من حقك استرداد مبلغ القيمة المضافة عند إرجاع السلعة

عادل الحربي (صدى):

قالت جمعية حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أنه عند شراء سلعة مطبق عليها نظام ضريبة القيمة المضافة، وتريد أن ترجع السلعة فمن حقك استرداد مبلغ قيمة الضريبة المضافة أيضًا.

وأوضحت حماية المستهلك، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ذلك قائلةً: ” عند شراء سلعة مطبق عليها نظام ضريبة القيمة المضافة ورغبت بإرجاع السلعة؛ فمن حقك استرداد مبلغ قيمة الضريبة المضافة مع ثمن السلعة. ” .

وأشارت الجمعية إلى أنه في حالة الشكاوي يرجى الاتصال برقم 19993 التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل.