بالفيديو.. مراسل ” CNN ” يرافق مروحية عسكرية سعودية في الحرب على الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

قال مراسل ” CNN ” ، نيك روبيرتسون، وهو على متن مروحية عسكرية سعودية كانت في طريقها إلى محافظة مأرب اليمنية إنه أول مراسل أجنبي يتم السماح له بمرافقة قوات التحالف.

وأضاف ” روبيرتسون ” ، ” هذا هو التحليق التكتيكي، نحن على ارتفاع أقدام فقط من الصحراء فوق الحدود السعودية اليمنية، السعوديون يقودون تحالفًا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران ” .

والتقى المراسل عددًا من المسؤولين اليمنيين، وأحد المواطنين الذي اتهم الحوثيين باستخدام صورة له وهو يأخذ ابنه بدفنه للقول بأنه تم قتله في غارة شنها التحالف العربي، مؤكدًا أن التحالف لم يقتل ابنه.