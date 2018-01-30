مسؤول ” بالخارجية اليابانية ” : لن ننقل سفارتنا للقدس مطلقا

طوكيو(صدى):

قال هيورشي أوكا، مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية اليابانية، إن اليابان قامت بالتصويت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مصر في الأمم المتحدة، والذي يفيد برفض نقل السفارة الأمريكية للقدس، مشدداً على أن طوكيو لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس مطلقاً.

وأضاف ” أوكا ” خلال تصريحاته لوفد صحفي مصري، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخطط ياباني يطلق عليه ” ممر السلام والازدهار” ، وذلك بنية المساعدة في حل القضية الفلسطينية، والتنمية الاقتصادية بفلسطين.

كما أوضح ” هيورشي أوكا ” ، أن المخطط يبدأ من منطقة ” أريحا ” بالضفة الغربية، حيث بدأ الإنتاج‏ في المنطقة الصناعية في هذا الممر، مشيراً إلى تقديم المساعدات والتعاون للجانب الفلسطيني، وذلك كي تستطيع فلسطين فيما بعد إقامة شركات ومؤسسات تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.