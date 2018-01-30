منسوبي الحرس الثوري الإيراني يطالبون الشعب بالقيام ضد نظام الملالي

طهران(صدى):

انتقد أحد منسوبي الحرس الثوري الإيراني التابع إلى النظام الإيراني، اليوم الثلاثاء، سياسات نظام الملالي القمعية ضد المحتجين والمتظاهرين في الشوارع الإيرانية.

وطالب عضو الحرس الثوري الشعب بالقيام ضد النظام، وعدم السكوت عن حقهم الذي يهدره النظام دفاعًا عن الإرهاب، واستمرارًا لبطشه وانتهاكاته بحق الشعب والدول العربية.

وكانت الانتفاضة الشعبية الإيرانية انطلقت من جديد منذ فجر اليوم الثلاثاء، وسط زيادة حدة الهتافات المطالبة برحيل الملالي ونظامه الإرهابي.