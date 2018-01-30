سي آي إيه: كوريا الشمالية قادرة على ضرب أمريكا بصواريخ نووية خلال بضعة أشهر

واشنطن(صدى):

صرح مايك بومبيو، مدير المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية قد تصبح قادرة على ضرب الولايات المتحدة بصواريخ نووية خلال بضعة أشهر.

وأضاف ” بومبيو ” ، أنه لا يوجد تراجع يُذكر في محاولات روسيا للتأثير في مجرى الانتخابات في أوروبا والولايات المتحدة، لافتًا إلى أنها ستحاول التأثير في نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، التي ستُجرى في وقت لاحق من العام الحالي 2018.

وتابع ” بومبيو ” ، قائلًا: ” نحن أفضل جهاز مخابرات في العالم. سوف نبذل ما في استطاعتنا لسرقة الأسرار بالنيابة عن الشعب الأمريكي ” .